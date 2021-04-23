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Новости политики

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Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали слияние двух государств

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко слияние двух государств не обсуждалось.

Песков при этом отметил, что вопросы интеграции постоянно стоят на повестке дня.

Ранее завершились переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Отмечается, что встреча длилась почти четыре часа. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменялись мнениями по тематике международной повестки дня и ситуации в регионе.

До этого президент Белоруссии в ходе встречи с российским коллегой призвал Москву к более тесному сотрудничеству, в том числе по обороне Союзного государства.

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