Литва и Латвия высылают дипломатов России в знак солидарности с Чехией

Литва высылает двух сотрудников посольства России в республике в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщается на сайте литовского МИД.

Отмечается, что в пятницу, 23 апреля, представитель российского посольства был вызван в литовское внешнеполитическое ведомство, где ему была предъявлена нота протеста.

«Литва приняла такое решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике в знак солидарности с нашим союзником, который подвергся беспрецедентно опасной атаке...» — говорится в сообщении.

Соответствующее решение Вильнюс принял по согласованию с Латвией и Эстонией.

Министерство иностранных дел Латвии также объявило дипломата посольства России персоной нон грата.

«23 апреля 2021 года министр иностранных дел (Латвии — ред.) Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства Российской Федерации нежелательным лицом в Латвийской Республике (персоной нон грата)», — говорится в сообщении латвийского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в знак солидарности с правительством Чехии «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике».

Ранее депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна заявила, что спецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства якобы причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в противном случае история с громкими обвинениями выглядит не очень основательно.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.