МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов

Литва, Латвия и Эстония могут не сомневаться в ответе на высылку российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи», — сказала она.

Как сообщалось, Литва высылает двух сотрудников посольства России в республике в знак солидарности с Чехией. Министерство иностранных дел Латвии также объявило дипломата посольства России персоной нон грата.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в знак солидарности с правительством Чехии «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.