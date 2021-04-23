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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года

ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после послания парламенту

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По состоянию на 22 апреля уровень одобрения россиянами деятельности президента Владимира Путина составил 63%.

Таковы данные социологического исследования ВЦИОМ, которые публикует в пятницу, 23 апреля, «Интерфакс».

При этом итоги опроса за 12 — 18 апреля демонстрируют, что рейтинг одобрения в тот период составлял 59,9%.

Что же касается рейтинга доверия главе государства, то он также возрос.

Так, в четверг он равнялся уже 65,7%, тогда как 12 — 18 апреля находился на уровне 64,8%.

В исследовании участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Таким образом, можно констатировать рост рейтинга Путина после оглашения им послания Федеральному собранию РФ.

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