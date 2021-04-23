Кравчук отказался ехать в Минск на переговоры по урегулированию в Донбассе

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что ни он, ни украинская делегация, не отправятся в Минск на переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он сказал в эфире «4 канала».

По его словам, Белоруссия подчиняется России, а ее президент Александр Лукашенко «является вассалом».

Он отметил, что уже много стран выразили готовность стать переговорной площадкой.

В четверг, 22 апреля, белорусский лидер заявил, что для смены площадки переговоров по урегулированию в Донбассе необходимо согласие всех стран, которые вовлечены в этот процесс. Он также отметил, что намерение украинской стороны по смене площадки говорит о том, что Киев хочет «похоронить» минские соглашения.

До этого Лукашенко в ходе встречи с депутатом украинской Верховной рады Евгением Шевченко выразил мнение, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит только от властей Украины, которым нужно следовать минским соглашениям.

Ранее Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию на востоке Украины из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста оппозиции пропадет.