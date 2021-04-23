МИД: Россия и Чехия к 31 мая сократят число дипломатов в посольствах до семи

В МИД России заявили, что к 31 мая численность сотрудников в посольствах России в Праге и Чехии в Москве сократится до семи дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 на месте принятых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.

«Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД также дополнили, что всего численность сотрудников чешского посольства в Москве к 31 мая сократится на 16 дипломатов, четырех административно-технических сотрудников и 91 на месте принятого сотрудника. В свою очередь, численность российского посольства в Чехии уменьшится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, рассказали в дипведомстве.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Затем глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что до конца мая Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства.