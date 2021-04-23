Бабиш заявил, что Россия «уничтожила отношения» с Чехией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Россия «уничтожила отношения» с его страной. Об этом политик заявил в интервью газете Denik.cz.

«Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией», — заявил Бабиш.

Он также назвал ситуацию с высылкой чешских дипломатов скандальной. По его мнению, Россия имела возможность ситуацию исправить, но не использовала ее.

Премьер Чехии отметил, что ожидает жесткую реакцию стран Евросоюза на инцидент во Врбетице после заседания Евросовета, которое пройдет 7 мая.

Также Бабиш сравнил произошедшее во Врбетице, когда был взорван склад боеприпасов, с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери в 2018 году. По его словам, разница заключается в том, что обстоятельства произошедшего в чешской деревне выяснились не сразу, как в Солсбери, а через семь лет.

В заключение, премьер сказал, что хотел бы раскрыть отчет чешской контрразведки по Врбетице «как только это станет возможным».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.