Посольство РФ заявило, что высылка дипломата из Эстонии является безосновательной

Посольство России в Эстонии отреагировало на высылку из страны российского дипломата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского диппредставительства.

В дипмиссии расценили принятое официальным Таллином решение «в угоду показной натовской и еэсовской «солидарности» с Чехией» как «недружественную и абсолютно безосновательную акцию», которая будет иметь деструктивные последствия для двусторонних отношений «в течение еще долгого времени».

Российские дипломаты указали, что действия властей Эстонии «с трудом поддаются какому-либо логическому объяснению», особенно учитывая то, что 9 апреля именно по их инициативе состоялся телефонный разговор министров иностранных дел РФ и Эстонии Сергея Лаврова и Эвы Марии Лийметс, «в ходе которого с нашей стороны, в частности, говорилось о необходимости формирования нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений».

Ранее МИД Эстонии объявил о выдворении из страны российского дипломата, деятельность которого «не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции», в знак солидарности с Чехией. Как сообщалось, в пятницу, 23 апреля, в эстонское внешнеполитическое ведомство был вызван российский посол в Таллине Александр Петров, чтобы выразить ему решительный протест «против полученной из Чешской Республики информации о том, что российская военная разведка во Врбетице организовала взрыв в складе боеприпасов в 2014 году».

В пятницу российских дипломатов также выслали Литва и Латвия.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.