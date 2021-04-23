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Новости политики

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Глава МИД Чехии поблагодарил страны Прибалтики за высылку российских дипломатов

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Глава МИД Чехии Якуб Кулганек поблагодарил страны Прибалтики, которые объявили о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Прагой. Об этом он написал у себя в Twitter.

В пятницу, 23 апреля, российских дипломатов выслали Литва, Латвия и Эстония.

Кулганек также заявлял, что число сотрудников российских генконсульств в чешском государстве будет таким же, как и число сотрудников генконсульств Чехии в России.

До этого Чехия призвала своих союзников по Евросоюзу и НАТО проявить солидарность и также выслать российских дипломатов из страны.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

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