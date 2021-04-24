Глава МИД Германии обвинил Асада в государственном терроризме

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил президента Сирии Башара Асада в государственном терроризме. Об этом глава МИД ФРГ заявил в ходе конференции «EuropaCamp 2021», его слова приводит РИА «Новости».

«То, что в Сирии мы имеем дело с государственным терроризмом, с постоянным нарушением прав человека - мы видели это очень часто», – выразил свою позицию Маас.

Он подчеркнул, что по этой причине страны Запада не готовы вступать в контакт и начинать переговоры с сирийскими властями.

«До тех пор, пока эта война продолжается, я не вижу никого среди западного сообщества государств, готового к обсуждению с Асадом того, как окончить эту войну», – добавил министр.

Ранее сообщалось, что действующий президент Сирии Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, которые состоятся 26 мая.

До этого ОЗХО заявила, что у нее есть достаточно доказательств того, что военно-воздушные силы Сирии сбросили бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в феврале 2018 года.