В Европе предупредили о «низшей точке» в отношениях России и Чехии

Дипломатический кризис между Россией и Чехией достиг низшей точки, считает политолог Лувенского католического университета в Бельгии Пьер Веркотрен. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Мы, вероятно, достигли низшей точки текущего кризиса», – подчеркнул эксперт.

При этом, по его мнению, стороны не пойдут на полный разрыв связей.

«Дипломатический кризис между Чехией и Россией может усугубиться, но обе страны осознают, что разрыв всех дипломатических связей – это не выход», – добавил Веркотрен.

Политолог предположил, что после последнего сокращения состава посольств Москва и Прага прекратят зеркальное сокращение штатов дипломатических миссий.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Впоследствии власти Чехии выдвинули России ультиматум, потребовав отменить решение об ответной высылке дипломатов. Москва требованиям не подчинилась, после чего Прага решила выслать из страны 63 сотрудника российского посольства.