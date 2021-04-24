Глава МИД Китая обратился к США словами «демократия — не Coca Cola»

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе конференции с представителями американского Совета по международным отношениям напомнил США, что «демократия – это не Coca Cola».

Глава китайского МИДа заявил, что именно народ должен выбирать правильную для него систему развития государства, ни одна страна не должна реформировать свою собственную систему в соответствии с симпатиями и антипатиями других государств.

«Демократия — это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна цивилизация, мир потеряет свою жизнеспособность и жизнеспособность», – подчеркнул министр.

Он также добавил, что Китай никогда не копирует зарубежные модели развития и идеологию, а также не просит другие страны копировать методы Пекина. По словам Ван И, КНР призывает все страны мира «следовать по пути развития, который соответствует их национальным условиям и потребностям людей, уважать друг друга и учиться друг у друга».

Кроме того, в ходе конференции глава МИД Китая напомнил США о нарушении мирового порядка Вашингтоном.