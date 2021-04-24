В Киеве сочли невозможной встречу Путина и Зеленского в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять предложение российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве, считает украинский вице-премьер, заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников. Его слова приводит РИА «Новости».

«Не может [Зеленский] во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора», – подчеркнул вице-премьер.

Он назвал предложение Путина «немного странным» и выступил за проведение подобной встречи при участии других сторон «нормандского формата» – Франции и Германии.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на предложение Зеленского встретиться на линии соприкосновения в Донбассе. Российский лидер заявил, что готов принять украинского коллегу в любое время, если тот заинтересован в обсуждении двусторонних отношений.

При этом Путин подчеркнул, что, если Зеленский намерен говорить о вопросах Донбасса, ему стоит сначала встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с российской стороной.