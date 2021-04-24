Между украинскими депутатами произошла потасовка из-за флага России

Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку из-за плаката с российским триколором, передает РИА «Новости».

В ходе выступления депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова к нему подошел член фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань и попытался повесить на шею плакат с нарисованным российским флагом и надписью «Пособник оккупанта».

Устинов начал отмахиваться от коллеги и между ними возникла потасовка. Другой представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» прервал потасовку и усадил Хланя на его место, после чего Устинов продолжил выступление.

Ранее в Верховной раде произошла потасовка с участием Порошенко.