Володин призвал Запад заняться собственными проблемами и не вмешиваться в дела России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал страны Запада заниматься собственными проблемами и не вмешиваться в дела России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам спикера, сразу после послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля он переговорил с представителями западных СМИ.

Он подчеркнул, что призвал США и другие страны, а также журналистов заняться своими внутренними вопросами и правами собственных граждан.



«Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?» — отметил Володин.

Он добавил, что в России «никто не хочет вмешиваться и не вмешивается» в дела других государств. Заявления о том, что Москва якобы вмешивалась в выборы или кого-то травила, по его словам, придуманы и не соответствуют действительности. Володин обратил внимание на то, что почему-то Запад до сих пор не обсудил приписываемые российскому государству преступления ни на одной парламентской площадке, ни на одних диалоговых форумах.

Председатель Госдумы выразил мнение, что Запад просто опасается развития России, и добавил, что западные журналисты ведут себя по-хамски.

Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах России в США был вызван в американский Госдепартамент, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес российского государства о дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве.