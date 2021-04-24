МИД Словакии: высылаемые из страны дипломаты РФ были под подозрением у спецслужб

Три сотрудника посольства России в Словакии, которые должны покинуть республику, были под подозрением словацких спецслужб. Об этом заявил в субботу, 24 апреля, глава МИД Словакии Иван Корчок в интервью изданию Respekt.сz.

«В последние время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии Российской Федерации в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение», — сказал дипломат.

При этом он добавил, что время высылки российских дипломатов непосредственно связано с происходящим в Чехии, несмотря на то, что Братислава действовала по информации собственных спецслужб.

«Это суверенное словацкое решение. Но, понятно, что в связи с призывом Чехии проявить солидарность, мы решили сделать это таким способом», — добавил Корчок.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава вышлет трех сотрудников российского посольства.

Таким образом Словакия отреагировала по призыв Чехии к странам НАТО и ЕС проявить солидарность с ней.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.