Посол Абхазии в России госпитализирован с коронавирусом

Посол Абхазии в России Игорь Ахба госпитализирован в одну из клиник Москвы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Отмечается, что дипломата направили в одну из столичных больниц несколько дней назад.

«Его состояние не вызывает тревоги», — уточнил собеседник агентства.

Других подробностей не приводится.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве с начала пандемии в общей сложности выявлено 1 077 783 случая коронавируса, скончались 17 982 человека, выздоровели 59.

В России зарегистрировано 4 753 789 случаев коронавируса, из них — 107 900 с летальным исходом, вылечились 4 380 468 человек.