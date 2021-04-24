Пушков предложил временно замедлить трафик YouTube

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил временно замедлить трафик видеохостинга YouTube на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно подумать о временном замедлении трафика YouTube, потому что все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие. Возможно, на майские праздники, Роскомнадзор, возможно, мог бы замедлить трафик YouTube на какой-то ограниченный период, например, на неделю, с учетом того, что YouTube не желает серьезно сотрудничать с Роскомнадзором. Серьезного перелома в отношении компании к российскому законодательству мы не видим», — сказал Пушков.

По словам Пушкова, действия YouTube являются политической цензурой. Также он предложил вводить более крупные штрафы за блокировку российских ресурсов.

Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов RT, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверных сведений о коронавируса и его последствиях.