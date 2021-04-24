Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Пушков предложил временно замедлить трафик YouTube

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил временно замедлить трафик видеохостинга YouTube на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно подумать о временном замедлении трафика YouTube, потому что все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие. Возможно, на майские праздники, Роскомнадзор, возможно, мог бы замедлить трафик YouTube на какой-то ограниченный период, например, на неделю, с учетом того, что YouTube не желает серьезно сотрудничать с Роскомнадзором. Серьезного перелома в отношении компании к российскому законодательству мы не видим», — сказал Пушков.

По словам Пушкова, действия YouTube являются политической цензурой. Также он предложил вводить более крупные штрафы за блокировку российских ресурсов.

Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов RT, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверных сведений о коронавируса и его последствиях.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.