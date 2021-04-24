В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном запрете импорта чешского пива

Председатель комитета по экономической политике в Госдуме Сергей Жигарев заявил, что России следует налаживать отношения с Чехией, а не ухудшать их введением санкций. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«То, что сейчас происходит, безусловно, несет вред нашим отношениям с Чехией, и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило в уровень противостояния», — отметил парламентарий.

Депутат также добавил, что в России любят чешский хоккей и пиво, и в целом россияне хорошо относятся к чехам.

«Думаю, что горячим головам со стороны Чехии надо немного остудиться». – сказал Жигарев.

Ранее сообщалось, что Москва может прибегнуть к экономическим санкциям в ответ на высылку российских дипломатов из Праги после того, как власти республики обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам боеприпасов в 2014 году.