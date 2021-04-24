Президент Молдавии поблагодарила Россию за поставку «Спутника V»

Президент Молдавии Майя Санду выразила благодарность России за поставку вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом она написала на своей странице Facebook.

«Сегодня в Молдавию поступила партия из 142 000 доз вакцины Спутник V, что ускорит процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных людей», — сообщила Санду.

Президент также отметила важность массовой вакцинации и добавила, что государство должно продолжать делать все возможное для обеспечения доступа к как можно большему количеству видов вакцины.

В марте президент Молдавии Майя Санду попросила главу России Владимира Путина прислать в страну российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций в 2020 году. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.