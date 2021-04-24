Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков по госперевороту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планировавшие госпереворот в республике рассматривали возможность убийства главы государства и членов его семьи на параде 9 мая. Об этом сообщает «БелТА».

«Представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи. Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы… Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также рассказал о сценарии, согласно которому вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента, при этом «на уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось 10 млн долларов, а на снайпера – миллион долларов».

Президент добавил, что среди заговорщиков числился сотрудник белорусских спецслужб.

«Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию впервые прокомментировал ситуацию с подготовкой государственного переворота в Белоруссии. Российский лидер назвал такую попытку «вопиющей» и обратил внимание на то, что западные страны не выступают с осуждением произошедшего.

17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.