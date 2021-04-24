Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. Об этом говорится в заявлении американского лидера, размещенном на сайте Белого дома.
«Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний», — сказано в сообщении.
Глава Белого дома также напомнил, что «начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе», «в рамках кампании по истреблению» были «депортированы, убиты или отправлены на смерть» 1,5 млн армян.
«Американский народ чтит всех армян, которые погибли в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад», — отметил Байден.
По его словам, армяне, которые в итоге были вынуждены бежать в США, внесли весомый вклад в развитие этой страны.
Известно, что предыдущий президент США Дональд Трамп отказывался признать геноцид армян, так как опасался ухудшения отношений с Турцией.
24 апреля в Армении ежегодно отмечают День памяти жертв геноцида армян.
На этой неделе СМИ писали, что Байден собирается официально признать геноцид армян.
12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.
Ранее факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.