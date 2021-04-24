Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. Об этом говорится в заявлении американского лидера, размещенном на сайте Белого дома.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний», — сказано в сообщении.

Глава Белого дома также напомнил, что «начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе», «в рамках кампании по истреблению» были «депортированы, убиты или отправлены на смерть» 1,5 млн армян.

«Американский народ чтит всех армян, которые погибли в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад», — отметил Байден.

По его словам, армяне, которые в итоге были вынуждены бежать в США, внесли весомый вклад в развитие этой страны.

Известно, что предыдущий президент США Дональд Трамп отказывался признать геноцид армян, так как опасался ухудшения отношений с Турцией.

24 апреля в Армении ежегодно отмечают День памяти жертв геноцида армян.

На этой неделе СМИ писали, что Байден собирается официально признать геноцид армян.

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.

Ранее факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.