Зюганова переизбрали председателем КПРФ

Геннадий Зюганов вновь избран председателем КПРФ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря председателя ЦК Компартии Александра Ющенко.

«Пленум ЦК единогласно избрал председателем ЦК Зюганова», — сказал Ющенко.

Отмечается, что никто из голосовавших не отдал голос против Зюганова и не воздержался.

Геннадий Зюганов является председателем ЦК КПРФ с 1993 года.

Ранее Зюганов опроверг слова лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского о своей отставке, назвав их проявлением весеннего обострения,

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский до этого заявил, что Зюганов в личном разговоре с ним сообщил об отказе участвовать в ближайших внутрипартийных выборах.

Жириновский добавил, что будет рекомендовать на эту должность Юрия Вячеславовича Афонина, члена Президиума ЦК КПРФ, депутата Государственной думы и первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.