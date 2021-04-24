Пашинян отреагировал на признание Байденом геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что приветствовал признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. Он сообщил, что направил американскому лидеру соответствующее письмо.

Глава кабмина назвал такой шаг Байдена «делом исторической справедливости».

«Народ Армении, армяне всего мира, с большим воодушевлением восприняли ваше послание с официальным признанием и осуждением осуществленного в 1915-1923 годах геноцида армян», — сказано в письме, опубликованном в Facebook Пашиняна.

Он отметил, что высоко оценивает принципиальную позицию главы Белого дома, «которая является мощным шагом на пути к истине и исторической справедливости, неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян».

В субботу, 24 апреля, президент США Джо Байден в своем официальном заявлении признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.

Ранее факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.