МИД Азербайджана выразил сожаление насчет заявления Байдена о геноциде армян

МИД Азербайджана прокомментировал официальное заявление президента США Джо Байдена, в котором тот признал события в Османской империи в начале XX века геноцидом армян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В министерстве указали, что «искажающее историческую правду» заявление главы Белого дома о событиях 1915 года «вызывает сожаление».

В МИД отметили, что «силы, политизирующие тему так называемого геноцида армян, молчат о массовых убийствах армянскими вооруженными отрядами более 500 тыс. человек в тот же период». Кроме того, в Баку подчеркнули, что «геноцид, совершенный Арменией 30 лет назад в Ходжалы, до сих пор не получил справедливой оценки».

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве также считают позицию американского лидера проявлением «предвзятости и двойных стандартов».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал признание Байденом геноцида армян «исторической ошибкой».

В субботу, 24 апреля, президент США Джо Байден в своем официальном заявлении признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.