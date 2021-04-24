Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением по поводу инцидента во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан 25 апреля выступит с чрезвычайным телевизионным обращением по инциденту во Врбетице. Об этом у себя в Twitter сообщил пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 мск) с чрезвычайной речью», — сообщил Овчачек.

Отмечается, что обращение Земана будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Также сообщалось, что Москва может прибегнуть к экономическим санкциям в ответ на высылку российских дипломатов из Праги после того, как власти республики обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам боеприпасов в 2014 году.