В Сенате США сравнили Байдена с Лениным

Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что внутренняя политика президента США Джозефа Байдена может негативно сказаться на жизни американцев. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По мнению Кеннеди, многие действия президента основываются на ненависти к собственной стране.

«Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина. Ему надо взяться за ум», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что многие однопартийцы Байдена одобряют предложение о лишении полиции финансирования, которое было выдвинуто на фоне серии инцидента с Джорджем Флойда.

Ранее сообщалось, что Байден планирует предложить увеличение налоговой ставки на прирост капитала для богатых до 39,6%. Глава государства намерен повысить налог для того, чтобы покрыть большую часть социальных расходов, которые предназначены для устранения неравенства. В настоящее время налоговая ставка для граждан Соединенных Штатов с годовым доходом в размере $1 млн и более составляет 20%.