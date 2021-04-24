Лукашенко пригрозил организатору госпереворота ответом «на всю катушку»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что юрист Юрий Зенкович, обвиняемый в республике в подготовке государственного переворота, является агентом западных спецслужб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Его спецслужбы давно вели, они его схватили, он им нужен, они ему дали гражданство как защиту на вот этот случай… Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот», — заявил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию впервые прокомментировал ситуацию с подготовкой государственного переворота в Белоруссии. Российский лидер назвал такую попытку «вопиющей» и обратил внимание на то, что западные страны не выступают с осуждением произошедшего.

17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.