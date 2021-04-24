Президент Армении оценил признание геноцида армян Байденом

Президент Армении Армен Саркисян в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян.

Политик поблагодарил главу Белого дома за его слова. По мнению Саркисяна, американский лидер совершил «мужественный и воодушевляющий поступок», который важен для не только для армянской нации, но и для «всех в мире, кто ищет справедливости».

Он добавил, что данный шаг Байдена «открывает новые перспективы для отношений США и Армении».

«Также он делает этот мир лучше», — написал Саркисян в соцсети.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Байдена о признании геноцида армян «исторической справедливостью».

В субботу, 24 апреля, президент США Джо Байден в своем официальном заявлении признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.

Ранее факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 страны. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.