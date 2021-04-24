Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Армен Саркисян Армен Саркисян

Президент Армении оценил признание геноцида армян Байденом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Армении Армен Саркисян в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян.

Политик поблагодарил главу Белого дома за его слова. По мнению Саркисяна, американский лидер совершил «мужественный и воодушевляющий поступок», который важен для не только для армянской нации, но и для «всех в мире, кто ищет справедливости».

Он добавил, что данный шаг Байдена «открывает новые перспективы для отношений США и Армении».

«Также он делает этот мир лучше», — написал Саркисян в соцсети.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Байдена о признании геноцида армян «исторической справедливостью».

В субботу, 24 апреля, президент США Джо Байден в своем официальном заявлении признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян.

Ранее факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 страны. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.