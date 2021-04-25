Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В тексте документа говорится, что Жириновский удостоен награды за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Ранее глава ЛДПР был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней в 2006, 2011 и 2016 годах.

В воскресенье, 25 апреля, Жириновскому исполнилось 75 лет.