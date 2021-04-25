Президент Армении принял отставку правительства Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте лидера Армении.

«На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства», — говорится в документе.

Несколькими часами ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения досрочных парламентских выборов в стране. Согласно армянскому законодательству, правительство также уходит в отставку вслед за премьер-министром. Члены кабмина продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Также политик сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера от правящей партии «Гражданский договор».

Внеочередные парламентские выборы должны состояться 20 июня.