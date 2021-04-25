Президент Чехии назвал две рассматриваемые версии причин взрыва во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице в 2014 году. Об этом он сообщил во время чрезвычайного телевизионного обращения по инциденту, трансляцию вел телеканал FTV Prima.

По словам президента, в деле о взрывах на складах все еще остается много белых пятен.

«Мы работаем с двумя версиями — что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия — что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», — обратился Земан.

Он подчеркнул, что перед окончательным заключением по взрывам во Врбетице надо получить итоги расследования.

Также Земан прокомментировал информацию, связанную с причастностью россиян к взрывам. По отчету службы безопасности и информации Чехии, нет никаких свидетельств того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице, сказал он.

«Однако из этого не следует, что подозрения в их участии несерьезны», — добавил президент Чехии.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Утверждалось, что российские спецслужбы якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека.

Со своей стороны Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее хозяин взорванного во Врбетице склада оружия признался в поставках оружия на Украину.