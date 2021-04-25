Ушаков: встреча Путина и Байдена может пройти в июне

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча российского лидера с американской коллегой Джо Байденом может состояться в июне. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», — сказал помощник Путина, отвечая на вопрос, понятно ли, когда может состояться встреча президентов или это непредсказуемо.

При этом Ушаков отказался называть определенную дату.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское и американское правительства рассматривают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

В середине апреля глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. После этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с помощником главы Белого дома по нацбезопасности Джейкобом Салливаном подготовку к встрече президентов.