Директор ФСБ поделился подробностями готовящегося переворота в Белоруссии

Полученные объективные и достоверные материалы доказывают, что в Белоруссии действительно хотели устроить военный переворот. Роль американских спецслужб в этом сейчас устанавливают белорусские следователи, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Он ответил на вопрос, можно ли подтвердить, что в Белоруссии имела место попытка именно военного переворота.

«Да, совершенно верно, это так», — заявил директор ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

«Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц — вы знаете, о ком я говорю, — в Москве», — пояснил Бортников.

Директор ФСБ обратил внимание, что пока окончательные выводы делать рано, следственные действия все еще продолжаются. Говорить о чьей либо причастности можно будет, когда появятся итоговые результаты расследования, пояснил Бортников.

Насколько существенную роль в попытке переворота пытались сыграть Соединенные Штаты, «вопрос исследуют в рамках уголовного дела, которое ведет комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии, добавил директор ФСБ России.

17 апреля в Федеральной службе безопасности объявили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Уточнялось, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.

По словам Лукашенко, на его убийство было выделено $10 млн.