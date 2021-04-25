В МИД отреагировали на заявление президента Чехии по инциденту во Врбетице

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после выступления президента Чехии Милоша Земана стало понятно об отсутствии доказательств у Праги для обвинения РФ в причастности к взрывам в Врбетице.

Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения по инциденту 2014 года сообщил, что ко взрывам могли привести неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб.

«Теперь нужно дождаться того, как представители тех ветвей власти, которые до его выступления позволили себе целый ряд, на самом деле канонаду заявлений против России, прокомментируют уже выступление своего президента», — рассказала Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, за прошедшие несколько дней не прошло и суток, чтобы представители политического истеблишмента Чехии сами себя бы не опровергали. Захарова подчеркнула, что у Чехии сначала якобы были неопровержимые доказательства и улики причастности России, то их теперь нет.

Земан отмечал, что перед окончательным заключением по взрывам во Врбетице надо получить итоги расследования. Согласно отчету службы безопасности и информации Чехии, нет никаких свидетельств того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице, сказал президент Чехии.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее президент Чехии объявил, что контрразведка не сообщала о том, что именно российские агенты находились возле складов боеприпасов. Подозрение, тем не менее, остается весьма серьезным. Правоохранительные органы доказали связь торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева со взрывами. Боеприпасы из Врбетице должны были отправить в Болгарию, что подтверждают договоры и выплата болгарином аванса.