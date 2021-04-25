В Госдуме призвали Чехию извиниться перед Россией

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехии стоит извиниться перед Россией после заявления чешского лидера Милоша Земана о расследовании инцидента во Врбетице. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений», — сказал Слуцкий.

Депутат считает, что «заявление президента Чехии Милоша Земана ещё раз доказывает, что Прага не имела реальных оснований и доказательств для предъявления обвинений России, а тем более выдворения дипломатов РФ».

Слуцкий отметил, что обвинения России в причастности к взрыву во Врбетице являются попыткой отвлечь внимание мирового сообщества от попытки госпереворота в Белоруссии

«Кому-то опять понадобилась маленькая «победоносная» дипломатическая война, чтобы скрыть истинное лицо США и всего коллективного запада. Однако, проигравшей здесь скорее оказалась чешская сторона, которой был дан жесткий и мгновенный ответ со стороны России», — сказал Слуцкий.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее Земан объявил, что контрразведка не сообщала о том, что именно российские агенты находились возле складов боеприпасов. Подозрение, тем не менее, остается весьма серьезным. Правоохранительные органы доказали связь торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева со взрывами. Боеприпасы из Врбетице должны были отправить в Болгарию, что подтверждают договоры и выплата болгарином аванса.