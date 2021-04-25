Президент Египта привился от COVID-19

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя канцелярии главы государства.

Он рассказал, что политик получил дозу препарата против COVID-19 в рамках национальной кампании по вакцинации населения.

При этом в канцелярии не уточнили, какая это была вакцина.

В начале апреля в Египте были привиты порядка 150 тысяч человек. В стране зарегистрированы такие вакцины, как AstraZeneca, Sinopharm, CoviShield и «Спутник V». Там также идут исследования препаратов других производителей.

Согласно последним данным, в Египте выявлено 221 570 случаев коронавируса, вылечились 166 457 пациентов, скончались 12 998 человек.