Глава МИД Германии предостерег от конфронтации в отношениях с Россией

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией следует избегать конфронтационного курса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не в наших интересах присоединяться к конфронтационной шумихе. Мы хотим вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения», — сказал он.

При этом он заявил, что экономические санкции ЕС будут оставаться в силе, пока «не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины».

Ранее сопредседатель «Союза-90» / «Зеленых», кандидат на пост канцлера ФРГ Анналена Бэрбок заявила, что Евросоюз должен действовать сообща в отношениях с Россией, необходимы жесткость и диалог.

До этого министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия является угрозой для Европы. Крамп-Карренбауэр также назвала эти угрозы «конкретными и непосредственными». По ее словам, указание на них не является антироссийским, а лишь является демонстрацией политических фактов. Министр также подчеркнула, что у Москвы есть ракеты, которые могут достичь ФРГ.