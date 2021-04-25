Глава сената Чехии обвинил Земана в раскрытии данных расследования о взрывах в Врбетице

Глава сената Чехии Милош Выстрчил утверждает, что заявления президента страны Милоша Земана о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице могут угрожать расследованию инцидента. Об этом он написал в своем Twitter.

Сенатор заявил, что в своем выступлении глава государства «передал информацию из действующего дела и тем самым мог поставить под угрозу безопасность» Чехии, а также «коренным образом осложнить успешное расследование данного случая».

25 апреля Земан в ходе чрезвычайного телевизионного обращения по этому инциденту сообщил, что ко взрывам могли привести неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.