Володин заявил об «ущербности» американской демократии

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об ущербности американских демократических процедур. Свое мнение он выразил в своем Telegram-канале в посте по случаю Дня российского парламентаризма.

«Посмотрите, в какой политической турбулентности выбирали президента США. До взрывоопасной довели ситуацию. А все почему? Во многом из-за ущербности американских демократических процедур, архаичности системы», – написал спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что Соединенные Штаты «не стесняются учить демократии другие страны», однако не учитывают волю собственных граждан. Кроме того, он обвинил американскую сторону в навязывании союзникам своей воли вопреки воли граждан.

«Вашингтон, присвоив себе роль лидера и защитника западного мира от якобы посягательств со стороны России и Китая, фактически узурпирует национальный суверенитет своих «союзников», – отметил парламентарий.

По его словам, у России есть «свой ген демократии», она не позволит «вживлять» себе чужой. Володин также добавил, что все условия для проведения демократических выборов закреплены российской Конституцией и законами страны.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США и американские чиновники развернули против России информационную кампанию.