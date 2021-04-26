В Китае пообещали усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга заявил, что власти Китая намерены начать усиление поддержки России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы решительно против применения односторонних санкций. <...> Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», — отметил он.

По мнению дипломата, в КНР надеются на то, что Америка и Россия установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия «на равноправной основе, на принципах взаимного уважения».

«Однобокие санкции (США) — проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Кроме того, он отметил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции мировому сообществу необходимо сплотиться, для того чтобы преодолеть новые вызовы.

«В такой ситуации необходимо активизировать усилия, нацеленные на поддержание мира и безопасности в мире», — заключил он.

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что результаты введения новых американских санкций против России близки к ожиданиям Белого дома.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.