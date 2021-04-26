В Кремле рассказали, сразу ли поверили заявлениям о покушении на Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции в понедельник, 26 апреля, ответил на вопрос журналистов о том, сразу ли в Кремле поверили в утверждения о покушении на белорусского лидера Александра Лукашенко.

«У Кремля не может быть доказательств. Специальные службы в сотрудничестве организовали эту операцию. Они обладают всеми необходимыми доказательствами, кроме того признаниями некоторых участников этого заговора», — сказал он.

17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, которые готовили переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.

По словам главы республики, на его убийство выделили $10 млн.

21 апреля задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения.