Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Байдена может состояться в июне.

«Действительно, предложения были озвучены. Пока никаких договоренностей по датам нет. Дата не определена, еще предстоит проанализировать много разных фактов», — сказал представитель Кремля.

21 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское и американское правительства рассматривают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

В середине апреля глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. После этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с помощником главы Белого дома по нацбезопасности Джейкобом Салливаном подготовку к встрече президентов.