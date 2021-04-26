Песков оценил слова Юмашева о ситуации в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания советника президента Валентина Юмашева про ситуацию в Белоруссии не имеют никакого отношения к официальной позиции РФ на этот счет. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Юмашев сообщил о том, что после победы президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года выборы в стране «закончились», и «через 26 лет народ озверел и вышел на улицы».

«Два раза «нет». Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации», — подчеркнул пресс-секретарь, ответив на вопрос журналистов, совпадает ли это мнение с позицией российского президента и было ли ему ранее известно о такой точке зрения Юмашева.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что полученные объективные и достоверные материалы доказывают, что в Белоруссии действительно хотели устроить военный переворот. Роль американских спецслужб в этом сейчас устанавливают белорусские следователи.

17 апреля в Федеральной службе безопасности объявили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Уточнялось, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.