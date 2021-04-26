Путин и Асад переговорили о поставках российских вакцин от коронавируса в Сирию

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад в ходе телефонного разговора в понедельник, 26 апреля, обсудили вопрос поставки российских вакцин от коронавируса в Сирию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что главы государств также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей.

Асад также рассказал Путину о подготовке к намеченным на май президентским выборам в арабской республике.

«Президент Сирии выразил глубокую признательность России за оказываемую всестороннюю поддержку и помощь сирийскому народу», — говорится в сообщении.

В феврале текущего года в Сирии зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Применение российской вакцины ранее уже одобрили в Белоруссии, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане и других странах. Всего в списке более 60 государств.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».