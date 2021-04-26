Песков: деталей по встрече Путина и Зеленского пока нет

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что подробностей по встрече президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока нет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, деталей готовящейся встречи пока нет.

Ранее Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру доложили об обращении Зеленского встретиться в Донбассе. При этом представитель Кремля отметил, что официальных запросов о встрече от Зеленского в последнее время не поступало. Сам Путин заявил, что если Киев хочет обсудить двусторонние отношения, он готов принять Зеленского в любое время.