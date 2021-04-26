Памфилова рассказала об уменьшении админресурса на выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что административный ресурс на выборах в России сократился до минимума. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, среди избирателей есть расхожий стереотип, что в составе комиссий одни чиновники. Памфилова напомнила, что по закону в состав комиссии могут входить до 50% муниципальных госслужащих.

«За это время у нас снизилось их число в субъектовых и территориальных комиссиях вдвое, то есть максимум где-то до четверти, то есть не более четверти. А если говорить о самых массовых комиссиях, участковых комиссиях, там вообще ничтожное количество, менее 6%», — сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава ЦИК отметила, что комиссии «представляют общий срез общества».

Также Памфилова рассказала об изменениях внешнего админресурса, который минимизировали благодаря ряду факторов.

Ранее председатель ЦИК заявляла, что главным итогом работы ЦИК за последние пять лет стал рост доверия к выборам.