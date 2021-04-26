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Новости политики

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Лукашенко заверил, что Белоруссия не будет разделена

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что никто не сможет разделить республику. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Такое заявление Лукашенко сделал во время митинга-реквиема в Брагине Гомельской области, который посвящен 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

Глава государства напомнил, что когда-то шла речь о создании Полесской народной республики, что означало бы разделение Белоруссии на части.

«Сейчас они [противники Лукашенко] очнулись. Хотят опять разделить пополам Беларусь. Не получится, и даже без меня не получится . Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы ее никому не отдадим», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков по госперевороту. По его словам, планировавшие госпереворот в республике рассматривали возможность убийства главы государства и членов его семьи на параде 9 мая.

17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.

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