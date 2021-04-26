Стало известно, когда парламент Армении выберет нового премьера

Парламент Армении соберется 3 мая на специальное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра после отставки главы кабинета министров Никола Пашиняна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на парламент страны.

«Вопрос об избрании премьер-министра будет рассмотрен 3 мая на специальном заседании Национального собрания», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения досрочных парламентских выборов в стране. Также политик сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера от правящей партии «Гражданский договор».

Его отставка была принята президентом Армении Арменом Саркисяном.

Согласно армянскому законодательству, правительство также уходит в отставку вслед за премьер-министром. Члены кабмина продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Внеочередные парламентские выборы должны состояться 20 июня.