Посол в Румынии заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на высылку дипломата

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры в связи с объявлением российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС.

Посол назвал решение Бухареста недружественным, а также добавил, что высылка дипломата не способствует оздоровлению межгосударственных отношений между Россией и Румынией. Кузьмин подчеркнул, что российские власти оставляют за собой право принять ответные меры в соответствии с Венской конвенцией.

Агентство дополняет, что Кузьмин подтвердил свой вызов в МИД Румынии, где он получил вербальную ноту об объявлении помощника военного атташе посольства России в Румынии персоной нон грата.

«Венская конвенция о дипломатических сношениях не требует объяснения причин подобных демаршей, и румынские дипломаты тщательно избегали каких-либо комментариев», — добавил Кузьмин.

26 апреля стало известно, что министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева. В ведомстве утверждают, что его деятельность «противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях».